أنسو فاتي يرفض إجراء عملية جراحية في ركبته.. ماذا حدث؟

قال نادي برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، إن لاعبه الشاب أنسو فاتي (19 عامًا) لن يجري عملية جراحية في ركبته.

ويعاني فاتي من إصابة قوية على مستوى أوتار الركبة ممتدة معه منذ موسمين، وقد قرر اللاعب المنحدر من أصول إفريقية أن يتبع العلاج الطبيعي للشفاء.

ورفض أنسو فاني الخضوع للجراحة متبعًا نصيحة طبيبه الخاص لئلا تتهتك أوتار الركبة لا سيما أنه في عمر صغير، كما أنه خضع لثلاث عمليات من قبل.

وبعد اجتماع مع إدارة برشلونة والطاقم الطبي للنادي ووكيل أعمال اللاعب وطبيبه اليوم الثلاثاء، تقرر عدم خضوع أنسو فاتي لأي عمليات جراحية مجددًا.

وسيتبع اللاعب الموهوب العلاج الطبيعي الذي سيستغرق بين 6 و8 أسابيع، فيما قدّرت وسائل إعلام مدة شفاء فاتي إذا ما خضع للجراحة بأسبوعين فقط.

وغيّبت الإصابة أنسو فاتي عن 21 مباراة في جميع البطولات بالموسم الحالي مع البارسا، وإجمالًا سجّل 5 أهداف من 10 مباريات إضافة إلى تمريرة حاسمة.