مجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية تقدم عروض عالمية كبرى في المملكة

الرياض : البلاد

وقعت وزارة الثقافة اتفاقية مع مجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون مع واحدة من أبرز المؤسسات الرائدة في العالم، وتمكينها من تقديم أفضل عروضها الإبداعية الشهيرة في المملكة.

ووقع الاتفاقية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، والرئيس المشارك لمجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية غابرييل دي ألبا، وذلك في اجتماع عُقد في مدينة نيويورك.

وتنص الاتفاقية بين وزارة الثقافة ومجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية على تقديم المجموعة لعدد من عروض السيرك الترفيهية الشهيرة لأول مرة في المملكة، متضمّنةً عدداً من العروض المتجولة، وعرض The Illusionist، وعرض Now You see me، وعرض Paw Patrol Live ، وعرض Race to Rescue، وعرض Trolls Live، وجولة فرقة بلو مان العالمية، إلى جانب استضافة المملكة لنسخة فريدة من عرض سيرك “دو سوليه” سيتم تصميمها خصيصاً للمملكة.

كما تتضمن الاتفاقية قيام الطرفين بوضع خطط لإنشاء أكاديمية، ومكتب سيرك دو سوليه الإقليمي، لتقديم منهج تعليمي بمعايير عالية وبقيادة أفضل الخبراء العالميين المتخصصين في المجال، حيث ستُتاح الفرصة للطلاب والطالبات من جميع أنحاء المملكة وخارجها لصقل مهاراتهم الأدائية من خلال برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، ومن خلال برامج التبادل المدرسي الدولي في السيرك، وبرامج الفنانين المقيمين، كما ستمنحهم شهادات معترف بها دولياً.

يذكر بأن مجموعة سيرك “دو سوليه” الترفيهية سبق أن قدمت ستة عروض في المملكة منذ عام 2018م، كان آخرها عرض “ميسي 10” الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي خلال موسم الرياض، الذي سلّط الضوء على حياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

وتأتي الاتفاقية في ظل التطور الكبير الذي شهدته الفنون الأدائية في المملكة منذ إنشاء وزارة الثقافة، وبعد تأسيس هيئة المسرح والفنون الأدائية التي أعلنت في عام 2021م عن استراتيجيتها لتطوير القطاع عبر خطط صُممت لتعزيز البنية التحتية للمسرح والفنون الأدائية، وإتاحة فرص العمل وبناء الشراكات، وتوفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى تخريج نحو 4500 مسرحي ومسرحية، وتأهيل أكثر من 4 آلاف متدرب ومتدربة مؤهلين بحلول العام 2030.