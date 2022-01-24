متحدث صحة المدينة: فحص أصحاب الأعراض الحادة بدون حجز مواعيد

البلاد ـ مها العواودة

أكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مؤيد ابوعنق لـ “البلاد” توفر المسحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد19) في المدينة المنورة، موضحا أن “الصحة” وفرت مراكز جديدة لتقديم خدمات فحص من لديهم اعراض شديدة لفايروس كورونا في مركز الرعاية الصحية الاولية في الخالدية والنصر دون الحصول على موعد طيلة أيام الأسبوع، ولمن ليس لديهم أعراض عن طريق مركز “تأكد” عبر حجز موعد من تطبيقي “توكلنا” أو “صحتي”.

لافتا إلى أن الوزارة وفرت الجرعة التنشيطية في عدة مواقع في المدينة المنورة في (مركز نجود الطبي – مركز جامعة طيبة – مركز قطار الحرمين – مستشفى الحياة الوطني، مستشفى الحياة الوطني ، مستشفى الحرس الوطني، المستشفى العسكري مؤكدا عدم وجود نقص في الجرعات.

بدورها أكدت الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة ل”البلاد” وجود توسع كبير في مراكز اللقاحات لتوفير المواعيد، حيث يتم رصد اي ضغط في المواعيد حسب كل منطقة وتزاد الطاقة حسب الاحتياج، وبالنسبة لعيادات تطمن فإن دورها يتضمن تقديم الرعاية الطبية لمن لديهم أعراض وليس عمل المسحات فقط.