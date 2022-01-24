في آسيوية اليد.. الأخضر يتخطى ” الكوري” وينعش آماله في التـأهل للمونديال

الدمام- حمودالزهراني
قطع المنتخب السعودي الأول لكرة اليد شوطاً كبيراً نحو التأهل الى بطولة العالم المقبلة 2023 “بولندا-السويد” بعد فوزه المستحق مساء اليوم الاثنين على منتخب كوريا بنتيجة (27-22) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العشرين المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام.
فرفع الأخضر رصيده إلى نقطتين متساوياً مع منتخب كوريا، فيما تأجل إعلان تأهل منتخب قطر رسمياً رغم فوزه في اللقاء الآخر على منتخب أوزبكستان (46-15) ضمن ذات المجموعة.
قدم أخضر اليـد مستوى مميزاً استطاع من خلاله أن ينهي الشوط الأول متقدماً (13-10) في مباراة شهدت تألق نجمي الأخضر مجتبى آل سالم وشقيقه الحارس محمد آل سالم.
وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي تألقه بالاعتماد على الهجوم الخاطف، ليحقق نتيجة إيجابية ويفوز باللقاء الذي شهد حضوراً جماهيرياً مميزا في صالة وزارة الرياضة بالدمام.
وشهدت المجموعة الثانية إعلان تأهل منتخبي البحرين وإيران رسمياً الى بطولة العالم، بعد فوز الأول على منتخب العراق (34-31)، فيما انتهى اللقاء الثاني المثير الذي جمع منتخبا ايران والكويت في الثواني الأخيرة لصالح ايران بنتيجة (27-26)، ليرفع الفريقان رصيدهما الى اربع نقاط، ويتأهلان الى نصف نهائي البطولة للمنافسة على لقب النسخة 20، فيما يتنافس الكويت والعراق للحصول على المركز الثالث في الجولة المقبلة.
وسيكون غداً الثلاثاء راحة لجميع المنتخبات المتنافسة في الدور الرئيسي، فيما تستكمل مواجهات دور تحديد المراكز من 9-12 بإقامة أربع مواجهات على صالة الدمام، حيث يواجه منتخب هونغ كونغ منافسه عمان عند الساعة الـ12 ظهراً، ويلتقي منتخبا الامارات وفيتنام عند الساعة الثانية ظهراً، فيما يلعب منتخب سنغافورة أمام أستراليا عند الساعة الرابعة عصراً، وتختتم مواجهة اليوم عند الساعة السادسة مساء بلقاء يجمع بين منتخبي الأردن والهند.