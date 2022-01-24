حصر تحديات الاستثمار في خدمات ضيوف الرحمن

البلاد- ياسر بن يوسف

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام محمد كعكي أن مدينة مكة المكرمة، بما تمثله من ماض عريق وغدٍ واعد فإنها تشكل النموذج المتكامل لمدن المستقبل في المملكة، والتي تحظى بالدعم والمؤازرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي بالتالي ستكون بيئة مثالية للاستثمارات الآمنة ذات العوائد المجزية، والمغرية لرجال الأعمال، بعد إلمامهم بتفاصيل الفرص المتاحة.

جاء ذلك لدى مخاطبته ورشة عمل “حصر التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع ضيوف الرحمن” التي استضافتها غرفة مكة المكرمة بمشاركة وزارة الاستثمار وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقدم مدير التزام الاستثمارات بوزارة الاستثمار أسامة البتال آلية عمل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري في قطاع خدمة ضيوف الرحمن وبحث المقترحات التطويرية المقدمة من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الكلي ن مشيرا إلى أنه قد تم حصر 25 تحديا، عولجت 15 منها وجار العمل في 8 منها ، ومن بين التحديات عدم وضوح في تحديد تصنيفات مرافق الإيواء والاشتراطات المتعلقة بها التي بشأنها تنعكس على تقديم الخدمات للعملاء، وفي هذا الشأن قال إنه تم تحديث تصنيف مرافق الإيواء السياحي لنوعية العملاء، تضمنت اللائحة ملحق لمعايير التصنيف لمادة رقم 38 والتي تتيح للمستثمرين تطوير خدماتهم وتحسين أعمالهم لخدمة المواطن والمقيم.