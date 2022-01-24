تطوير وجهة سياحية في الطائف

الرياض : البلاد

أعلن صندوق التنمية السياحي اليوم عن شراكة إستراتيجية مع شركة الأمين المميزة، سينتج عنها مشروع سياحي رائد بمساحة تزيد عن 100,000 متر مربع في الطائف باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال، حيث يتكون المشروع من فندق يضم ما يقارب 150 وحدة فندقية، ومرافق تجزئة وترفيه في محافظة الطائف.

وقد طرح اسم “واجهة الطائف” للمشروع الذي يعكس أهمية هذه المدينة كإحدى الوجهات الصيفية بالمملكة، حيث سيوفر المشروع مساحة لممشى خارجي كبير، ومساحات مخصصة للمحلات التجارية المحلية والعالمية، كما يعكس المشروع مفهوماً حديثاً في التسوق عبر الدمج بين قطاع التجزئة والأنشطة الترفيهية مما يجعله مقصداً سياحياً وترفيهياً مهماً لزوار وقاصدي مدينة الطائف.

كما يشكل المشروع وجهة متميزة لقضاء وقت ممتع لسياحة الأعمال والترفيه وزوار الحرم المكي، وذلك لوجوده بالقرب من مرافق سياحية مميزة مثل حديقة الملك فهد، وهي كبرى حدائق المدينة، وطريق الهدا.

وأكّد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، أن المشروع النوعي المرتقب يعكس التزام الصندوق بتنمية المناطق السياحية الناشئة في إطار الإستراتيجية الوطنية للسياحة، مشيراً إلى أنه سيستثمر إمكانات الطائف المتميزة والواعدة، بما في ذلك مناخها المعتدل وقطاعها الزراعي ويعزز جاذبية المنطقة عبر مرافق سياحية بمستوى عالمي.