تشغيل تجريبي للمحطة العائمة لتحلية المياه

جدة – البلاد

تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة.

وقالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” في بيان أمس على “تداول”، إنه قد تم الأخذ بالاعتبار في التصميم أن يتم نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة.

وبيّنت أنها تتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الرابع 2022، لافتةً إلى أن التأخر جاء بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وأنه لا يوجد تغيير في إجمالي التكلفة المعلن سابقاً، كما لا يوجد أثر مالي ناتج عن التأخير على النتائج المالية.

وأوضحت أن هذه المحطات ستسهم في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّقة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

ووقعت “البحري” في ديسمبر 2019، اتفاقية مشروع توريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية بتكلفة 760 مليون ريال، وذلك لمدة 20 سنة.

وكانت الشركة قد توقعت تشغيل المشروع في الربع الأول من العام الماضي2021.