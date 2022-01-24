بشرى الإريانى لـ “البلاد”: المملكة عززت القيم الإنسانية وحصنت اليمن ضد المؤامرات

البلاد – محمد عمر

قالت الدبلوماسية اليمنية بشرى الإريانى إن المملكة العربية السعودية قدمت كافة المواقف الأخوية الصادقة في مختلف القطاعات ودعمت القيادة والشعب بكافة الإمكانيات التي ساهمت في تعزيز الموقف اليمني وتحصينه ضد المؤامرات التي تستهدف النيل منه وتحطيم معنويات شعبه ووقفت بكامل قوتها في ظل دورها ومكانتها الإقليمية والدولية لدعم الشعب اليمني وإفشال كافة المخططات التخريبية التي تستهدف اليمن.

وشددت الإريانى على أن الجهود السعودية مشكورة ومقدرة لدى الشعب اليمني ومحفورة في ذاكرته ووجدانه عبر الزمن وشهدت المحافظات اليمنية مشروعات تنموية واسعة في ظل اهتمام المملكة بتنمية الإنسان وتوفير كافة الاحتياجات لحياة كريمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن اليمني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.

ووجهت ” الإريانى ” الشكر والتقدير للقيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله في ظل الدعم الغير محدود للحكومة والشعب اليمني.

وأشارت ” الإريانى ” إلى أن المملكة قامت بمساعدة الحكومة اليمنية من خلال مشاريع تنموية تحسن من الظروف المعيشية وتلبي الاحتياجات الضرورية والطارئة ومن أبرزها تقديم المنحة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

وأضافت أن المملكة تقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية ساعدت الحكومة اليمنية وحسّنت من الظروف المعيشية في اليمن وعملت على تلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة ومن أبرزها تقديم المنحة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

واعتبرت ” الإريانى ” أن البرنامج يلبي احتياج الإنسان اليمني انطلاقًا من الحس الإنساني الذي يتمتع به الشباب السعوديون الذين يعملون على تنمية دولة شقيقة، وامتدادًا للعطاء السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول المجاورة.