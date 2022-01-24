الرياضة الهلال يجدد الثقة في جارديم … ويعلن صفقاته قريبًا

الرياض – محمد الجليحي

جددت إدارة نادي الهلال الثقة في المدير الفني البرتغالي جارديم بعد حملة مطالبات جماهيرية لإقالته قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المزمع إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير القادم نظير المستويات غير المقنعة للجميع، والتفريط بالكثير من نقاط الدوري والابتعاد عن المنافسة. وقد شهدت الأوساط الهلالية العديد من الاجتماعات المتواصلة بين أصحاب القرار في النادي؛ لبحث النتائج ووضع الفريق، وعلمت مصادر “البلاد” عن تكفل شخصية هلالية كبيرة بعقد المدرب الجديد في حال أقرت الإدارة إنهاء التعاقد مع البرتغالي جارديم. وتسارع إدارة الهلال الزمن لإعلان أولى صفقاتها الأجنبية بعد مفاوضات مع عدد من اللاعبين؛ أبرزهم ميشيل ريتشارد لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، ولاعب الأرسنال الإنجليزي، أومبيانغ، أو لاعب كولن الألماني موديست.