المملكة ورومانيا توقعان اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع

الرياض : البلاد

وقعّت حكومتا المملكة العربية السعودية وجمهورية رومانيا، اليوم , اتفاقية للتعاون في المجال الدفاعي.

وغطت الاتفاقية عدداً من المجالات الدفاعية بين البلدين أبرزها التدريب، وتبادل الخبرات، والتقنيات وتطوير أنظمة الاتصالات، والخدمات الطبية والتاريخ العسكري، والأرشيف والمطبوعات والمتاحف، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التزام حكومتي البلدين على تعزيز وتشجيع السلام والاستقرار الدولي.

ومثّل حكومة المملكة في توقيع الاتفاقية معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، فيما مثّل حكومة رومانيا وزيرة الدولة لسياسة الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية سيمونا كوجوارو.

حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة الدفاع وكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية أحمد عسيري، ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، ومدير إدارة التعاون الدولي العميد سعد الشهري،

فيما حضرها من الجانب الروماني سفير جمهورية رومانيا لدى المملكة ميخائيل قنسطنتين، ونائب مدير إدارة سياسات الدفاع والتخطيط والعلاقات الدولية العميد ليفو ميخائيل إيانكو، وعدد من المسؤولين في سفارة رومانيا لدى المملكة ووزارة الدفاع الوطني في رومانيا.