الرياضة أمير نجران يرعى الحفل الختامي لسباق الهجن السنوي بشرورة

متابعة – حمودالزهراني

تحت رعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران يقام غداً الثلاثاء الحفل الختامي لسباق ميدان الهجن بشرورة السنوي، وذلك بانطلاق 7 أشواط. وتختتم بشوط سن اللقايا على كأس إمارة منطقة نجران وخمسين ألف ريال للفائز الأول وجوائز مالية للمركزين الثاني والثالث، وكانت سباقات ميدان شرورة قد انطلقت أمس باثنى عشر شوطا للفطامين. من جهته، عبر الشيخ مبارك الربع الصيعري رئيس ميدان شرورة للهجن عن سعادته برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز على رعايته الكريمة لسباق ميدان شرورة للهجن معتبرا أن هذه الرعاية الكريمة غير مستغربة من سموه التي تعد امتدادا لدعمه الدائم لمحافظة شرورة ولميدان الهجن على وجه الخصوص. مشيرا إلى هذه الرعاية الكريمة هي دعم أيضا لملاك الهجن وتحفيز وتشجيع على الإنتاج والإقبال على المشاركة في كل السباقات. كمل رحب بالمشاركين الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.