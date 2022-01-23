3 عروض سينمائية بمهرجان “ويالتمر أحلى”

الدمام ـ حمود الزهراني

يواصل مهرجان “ويا التمر أحلى 2022” بمحافظة الأحساء تقديم فعالياته المتنوعة، حيث قدمت “ليلة سينما” 3 عروض لأفلام مختلفة شملت فيلم “قابل للانفجار”، وفيلم “قاري”، وفيلم “زيران”، وسط حضور وتفاعل الزائرين، وذلك مسرح القلعة.

وتفاعل زائرو المهرجان مع فلكلورات وألوان الفنون الشعبية والتي جاء في مقدمتها، (العرضة النجدية، عرضة الأحساء، العرضة الدوسرية، فن الهيدا وفن دق الحب، دزة العريس، فن العاشوري). وتتميز الأحساء بألوان فلكلورية شعبية مختلفة منها لون دزة العريس والذي يجد تفاعلاً كبيراً من الزوار ، يؤدى بإيقاعات طرب وفرح وابتهاج ويحمل إيقاعًا سريعًا ويمتاز بالصاقول، ويقابله فن العاشوري والذي يتم فيه مرافقة العريس من بيته إلى بيت العروس وتكون فيه الإيقاعات هادئة وتحمل مهابة حفل الزواج والعريس.