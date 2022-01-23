معرض تشكيلي لجمعية جسفت بالمدينة

المدينة المنورة محمد قاسم

دُشنت في المدينة المنورة أعمال المعرض التشكيلي (نون) الذي نظمه فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بالمدينة المنورة بحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور وائل بن عمر الحضرمي ومدير الفرع الفنان منصور الشريف. ويأتي المعرض الذي أقيم بالراشد ميجا مول ومشاركة ١٩ فنانة تشكيلية، ضمن فعاليات وبرامج فرع الجمعية الفنية حيث أحتوى المعرض على العديد من اللوحات التشكيلية المتنوعة. يذكر أن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” هي عبارة عن مؤسسة ثقافية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تهتم بالفنون التشكيلية وتتميز الجمعية بأنها مستقلة من الناحية المادية والإدارية وتهدف الجمعية إلى النهوض بالفن التشكيلي السعودي من خلال تهيئة بيئة فنية مناسبة.