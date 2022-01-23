طريقة عمل كيكة بدبس الطحينة بالتمر

وصفة كيك عربي مميزة بنكهة رائعة

المقادير اللازمة

4 بيضات

1.5 كوب من السكر

كوب من زيت عباد الشمس

كوب حليب

3 أكواب دقيق

كيس بيكينج بودر

عبوة فانيليا

½ كوب طحينة

½ كوب من دبس التمر

قليل من الجوز المفروم

لصوص دبس الطحينة بالتمر

2 ملاعق كبيرة من الطحينة

3 ملاعق كبيرة من دبس التمر

ملعقة كبيرة من الحليب

قليل من الجوز المفروم ناعم

طريقة العمل

للصوص

اخلطي الطحينة والدبس والحليب في وعاء الخلط للحصول على قوام سائل قليلاً

بعد ذلك انقلي الكيك المبرد قليلاً إلى الطبق الذي ستقدمينه واسكبي عليه مزيج دبس الطحينة

الكيكة

خذي البيض في وعاء واضربيه

أضيفي السكر تدريجيًا واستمري في الخفق حتى يتحول لونه إلى اللون الأبيض

أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر والفانيليا إلى الخليط واخلطيهم ببطء بملعقة من الخارج إلى الداخل

افصلي كوبًا واحدًا من خليط الكيك الذي أعددتيه في وعاء خلط منفصل

نضيف الطحينة والدبس والجوز المفروم ونخلط

ادهني قالب الكيك من الداخل بفتحة في المنتصف ثم ضعي خليط الكيك فيه

أضيفي خليط كيك دبس الطحينة إلى قالب الكيك

اخلطي خليط الطحينة مع الخليط العادي باستخدام عصا

تخبز في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 45-50 دقيقة

خذي الكيكة المخبوزة على سلك واتركيها تبرد