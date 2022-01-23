طريقة عمل كاسترد الكراميل بالبندق

وصفة سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

4 أكواب من الحليب

4 ملاعق كبيرة نشا

باكيت فانيليا

200 مل كريمة

ملعقة كبيرة زبدة

كوب سكر

نصف كوب ماء

2 ملاعق كبيرة قشدة

1 ملعقة صغيرة من البندق

3 ملاعق كبيرة سكر

طريقة العمل

نضع كوبًا من السكر في مقلاة ونسخنه حتى يذوب ويتكرمل

عندما يذوب ويتكرمل نضيف نصف كوب من الماء الدافئ إليه ونتركه يغلي.

قسمي الكراميل الذي أعددتيه في أكوابك

نخلط البيض والسكر والنشا والحليب ونطبخها حتى تصل إلى قوام الكاسترد

نضيف الفانيليا والقشدة والزبدة ونطبخها لمدة بضع دقائق أخرى

صبي البودينج في الأكواب فوق الكراميل وضعيه في الثلاجة واتركيه يبرد

ضعي البندق والسكر في مقلاة واخلطيهم على نار خفيفة حتى يذوب السكر ويتكرمل

عندما يذوب السكر ويتكرمل اسكبيه على ورق مدهون بالزيت واتركيها تبرد

يكسر إلى قطع ويطحن ويوزع على البودينج

قدميه بعد أن يبرد لمدة 4-5 ساعات