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تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      23 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية انتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقه والعالم.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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