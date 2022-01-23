تحرك أمريكي لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية

الرياض – البلاد

بدأ الكونغرس الأمريكي تحركات رسمية لإعادة تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية في أعقاب الهجوم الحوثي على أبوظبي والذي قوبل بإدانة واسعة النطاق من إدارة بايدن والمشرعين الأمريكيين، حيث قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز وائتلاف من قادة السياسة الخارجية الجمهوريين، تشريعات جديدة من شأنها إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

ويدعو مشروع قانون “كروز” الرئيس جو بايدن لتصنيف الحوثيين وجميع الشركات التابعة لهم كمنظمة إرهابية في غضون 30 يومًا من إقرار القانون، بينما عبر بعض كبار مسؤولي السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ عن دعمهم لمشروع كروز بما في ذلك السيناتور توم كوتون والسيناتور جيم إينهوف، ومن المتوقع أن يحظى بمزيد من المؤيدين في الأيام المقبلة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الهجوم الحوثي على الإمارات بأنه هجوم إرهابي ووعد بمحاسبة الحوثيين، على الرغم من أن برايس لم يحدد تداعيات محددة، فيما قال بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين إنهما يفكران في إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية في ضوء الهجوم.

من جهة ثانية، أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر الجمعة الماضي وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة.

وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات. وبيّن العميد المالكي أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التظليلي المعتاد ، وأن الهدف محل الإدعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) , ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الإدعاء. إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، موضحا في بيان له أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات وقتلت 40 عنصراً.