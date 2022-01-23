المحليات

المرور يؤكد على جاهزيته مع اكتمال العودة الحضورية

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      23 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، جاهزيتها لتنفيذ الخطة المرورية المتزامنة مع اكتمال العودة الحضورية للطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام، بعودة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الإدارة أن نطاق تنفيذ الخطة يشمل الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات وبالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق، بداية من ساعات الصباح الأولى يوم غدٍ الأحد، بما يضمن تنظيم حركة السير ورفع مستوى السلامة لقائدي المركبات من طلاب وطالبات ومنسوبي الجامعات والمدارس، وغيرهم من سالكي الطرق.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *