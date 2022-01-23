المرأه صحة و عافية

“الكزبرة” تساعدك على تنقية سموم الجسم وتمنحك جسم رشيق

امنية رشادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      23 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
يعتمد الكثير من الأشخاص في حياتهم على تناول الأطعمة الصحية والتي تساعدهم على بناء جسم قوي وصحي، ويلجأ البعض لاستخدام بعض الخضروات والأعشاب سواء مأكوله او مشروبه لتساهم في خفض سموم الجسم التي تخزنها بعض الأعضاء الداخلية.
وتعد الكزبرة هي أحد هذه المكونات التي تستخدم على نطاق واسع في عملية تطهير الكبد والبنكرياس والكلى.
تشمل الفوائد الصحية للكزبرة تحسين وظائف الكلى والكبد، كما تساعد على إزالة الدهون من الكبد وإدارة نسبة السكر في الدم أيضًا.
كما تحافظ  الكزبرة على حصوات الكلى وتساعد في الحفاظ على صحة الكلى، وتحتوي على جميع المعادن المهمة لإزالة السموم من الجسم.

ماء الكزبرة
هذه أسهل طريقة يمكنك من خلالها تضمين الكزبرة في نظامك الغذائي، اصنع هذه المياه واحفظها في مكان نظيف.
اشربه طوال اليوم لبضعة أيام ولاحظ التغيير في صحتك.
المكونات :
حفنة من أوراق الكزبرة الطازجة – 2 كوب ماء الطريقة
 اغلي الماء وأضيفي إليه أوراق الكزبرة.
اغليه لمدة 15 دقيقة ثم ارفعه عن النار.
يصفى الماء ويخزن في زجاجة نظيفة.
اشرب ماء الكزبرة طوال اليوم.
omneia rashad

كتب بواسطة

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