صحة و عافية البطاطا الحلوة تحمي من السرطان وتحسن وظائف الدماغ!

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للألياف والفيتامينات والمعادن ، كما تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الجذور الحرة، وقد وجدت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة تعزز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية ، والتي تقلل مخاطر الإصابة بالإسهال وأمراض متلازمة القولون العصبي. كما تقد البطاطا الحلوة العديد من مضادات الأكسدة ، والتي قد تساعد في الحماية من أنواع معينة من السرطانات ، كما أنها غنية بالبيتا كاروتين بشكل لا يصدق ، والذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ والذي يحمي البصر من العمى ويدعم صحة العين حيث أنه يحمي الخلايا من التلف . ويؤدي استهلاك البطاطا الحلوة إلى تحسين وظائف الدماغ ، ويحميها من الالتهابات ومنع أضرار الجذور الحرة، كما تعد البطاطا الحلوة واحدة من أغنى المصادر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة في جسم الإنسان وتحميه من العدوى الفيروسية .