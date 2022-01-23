الاتفاق يتعاقد مع يوسف نياكاتي حتى 2023

الدمام- حمود الزهراني

انهت إدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل التعاقد مع المهاجم يوسف نياكاتي حتى عام 2023 م وذلك لتدعيم هجوم الاتفاق خلال الفترة القادمة.

وسبق للاعب يوسف نياكاتي ان مثل فريقي الوحدة والاتحاد ويعتبر مكسبت لهجوم الاتفاق في الفترة القادمة. جاء التعاقد مع اللاعب يوسف نياكاتي لحاجة الفريق لمهاجم في ظل الإصابات المتلاحقة لمهاجمي الفريق التي اثرت كثيرا على النتائج خلال الـ 18 جولة الماضية.

ويعقد الاتفاقيون آمالا كبيرة على نياكاتي لإنقاذ موسمهم الذي لايزال الفريق يعاني فيه كثيرا.