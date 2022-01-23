أمير القصيم يوجه بتشكيل مجلس استشاري لترميم منازل الأسر المحتاجة بالمنطقة

بريدة : البلاد

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بتشكيل مجلس استشاري لجمعية تراميم، يضم في عضويته المساهمين في أعمال الخير من الأشخاص والمقاولين للمشاركة في ترميم المنازل.

وأشار سموه إلى تطلعه لأن تصبح الجمعية كيانًا خيريًا يترجم كل الجهود لهذا العمل الخيري الاستثنائي، مبديًا اعتزازه بما حققه فريق سخاء التطوعي من جهود عظيمة في ترميم مساكن المحتاجين.

جاء ذلك خلال تسلّم سموه من المدير التنفيذي لجمعية الإسكان الأهلية عبدالله الخليوي اليوم , التقرير النهائي للمبادرة التي تُعنى بترميم منازل الأسر المتعففة بالتعاون مع جمعية الإسكان الأهلية وتكريم المساهمين بدعم المبادرة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

كما استمع إلى شرح من قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان الدبيخي، عن الجهود التي بُذلت في ترميم خمسة منازل، تمثل في صيانة المنازل من الكهرباء والدهان والسباكة، والتأثيث وتقديم السلال الغذائية لمدة عام كامل.