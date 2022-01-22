صحة و عافية لماذا يجب عليك تناول أطعمة تحتوي على حمض الفوليك؟

يعد حمض الفوليك من المعادن الهامة لصحة الجسم، ليس فقط للمرأة الحامل ، قد يحتاج الشخص البالغ العادي 400 ميكروغرام يوميا من أجل الحفاظ على الطاقة وقوة العضلات والتركيز. وتقول خبيرة التغذية بالينسكي واد إن البازلاء ذات العين السوداء تحتوي على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك ، لذا فهى تعد من الأطعمة المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحمي الخلايا من التلف وينتج أخرى جديدة مما يساعد على تجديدها، إلى جانب أنه يقاوم خلايا السرطان، ويحمي الجهاز العصبي عند الجنين في فترة حمل الأم ، كما أنه يحمي من فقر الدم. كما يحمي حمض الفوليك من النوبات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية،ويساعد على الوقاية من فقدان الذاكرة والزهايمر، كما يجنب الإصابة بالتنكس البقعي، و يوجد حمض الفوليك في السبانخ والبروكلي والأفوكادو والموز والبرتقال والبيض ولحم البقر .