لماذا تم إيقاف مارسيلو 3 مباريات؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف مارسيلو مدافع نادي ريال مدريد 3 مباريات بعد طرده في مسابقة الكأس أمام إلتشي يوم الخميس الماضي 20 يناير.

واجتمعت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني، لمناقشة مسألة إيقاف مارسيلو بعد توجيهه كلمات بذيئة إلى حكم المباراة بعد أن أشهر في وجهه الطرد.



وأفضى اجتماع اللجنة إلى إيقاف مارسيلو مباراة واحدة لتلقيه بطاقة حمراء، إضافة إلى مباراتين بسبب شتمه حكم اللقاء السيد خورخي فيغروا فاسكيز.



وقال مارسيلو للحكم في أثناء خروجه من الملعب مطرودًا: “أنت سيء للغاية” ما اعتبرته اللجنة التأديبية مخالفًا للوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم.