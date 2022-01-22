قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم: مواجهات نارية في الدور الفاصل

سُحبت قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 أمسية اليوم السبت في العاصمة الكاميرونية ياوندي في حضور إعلامي كثيف.

وأوقعت القرعة منتخب مصر أمام السنغال في مباراة من نوع خاص بين نجمي ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.

واصطدم منتخب المغرب بنظيره الكونغو الديمقراطية، فيما وقع منتخب تونس مع مالي، ونيجيريا بمواجهة غانا، وأخيرًا تلعب الجزائر أمام الكاميرون.

تُقام المباريات الفاصلة من تصفيات إفريقيا المونديالية، في شهر مارس المقبل، بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل الفائز بمجموع المباراتين.

تُلعب مباريات الذهاب يوم 23 مارس وتحين مباريات الإياب في 29 من نفس الشهر، لحجز 5 مقاعد إفريقية في كأس العالم قطر 2022.

قرعة الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022