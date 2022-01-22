الرياضة سعود والمالكي هلاليان.. ومدالله اتحادي

الرياض- محمد الجليحي

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن التوقيع مع اللاعب عبدالإله المالكي بعقد يمتد حتى ٢٠٢٦، ومع اللاعب سعود عبدالحميد قادمين من نادي الاتحاد في صفقة ضمن مجموعة صفقات أجرتها الإدارة لدعم الفريق فنيا في فترة الانتقالات الشتوية مع انتقال اللاعب مدالله العليان إلى الاتحاد. وسوف يلتحق اللاعبان بالهلال بعد الفراغ من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراتي عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022. جدير بالذكر أن الهلال سبق وأن أعلن عن التوقيع مع الحارس محمد العويس، وتجديد عقد سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كنو. وتنتظر الهلال مشاركة مهمة في كأس العالم للأندية، المزمع إقامتها الشهر المقبل في أبوظبي.