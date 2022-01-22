اجتماع عربي طارئ يبحث الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الإمارات

البلاد : متابعات

تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت دولة الإمارات في مذكرة رسمية الليلة عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة ” الأحداث الارهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشأت مدنية في إمارة ” أبو ظبي” .

وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية .