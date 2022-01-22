الدولية

اجتماع عربي طارئ يبحث الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الإمارات

صحيفة البلادaccess_time19 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      22 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل لمناقشة الأحداث الإرهابية التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وطلبت دولة الإمارات في مذكرة رسمية الليلة عقد دورة غير عادية على مستوي المندوبين لمناقشة ” الأحداث الارهابية التي تعرضت لها جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشأت مدنية في إمارة ” أبو ظبي” .

وقامت الأمانة العامة للجامعة العربية بتعميم الطلب الإماراتي على الدول العربية وأيدته دولة الكويت وعدد من الدول العربية .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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