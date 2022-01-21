8 مذكرات تفاهم لاستخدام وقود الهيدروجين للمركبات والحافلات

الرياض – البلاد

وقعت وزارة الطاقة، أمس (الخميس)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ثماني مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتنفيذ عددٍ من المشروعات التجريبية للمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة، وتشمل مشروع مركبات وحافلات وقطارات وتطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام.

ونوه سمو وزير الطاقة باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بقطاع الطاقة، وحرصه على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها المملكة، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعداد إستراتيجية الهيدروجين التي ستكون جزءًا من استراتيجية الطاقة المتكاملة، التي تشمل المستهدفات وخارطة الطريق والجدول الزمني لتحقيقها، مثمنا دعم ومساندة سمو ولي العهد، قائلا: إنها تجسيد للدعم والمساندة الدائمين من سمو ولي العهد لقطاعات الطاقة المختلفة؛ إذ لا بد لي من التنويه هنا، بالدور القيادي الكبير، الذي ينهض به سموه في تمكين قطاع الطاقة، من خلال المتابعة المستمرة، والدعم الكبير، الذي نحظى به على كل المستويات، بالإضافة إلى قيادة سموه للجان العليا المعنية بقطاع الطاقة”.

وقال سموه: “لا يفوتني أن أُشيد أيضاً، بالتعاون والتكامل الذي ظهر بين الشركاء في هذه المذكرات، على اختلاف مجالاتها، فهذا التعاون والتكامل يمثل دعمًا حقيقيًا لمساعينا لتحقيق الهدف الذي رسمته رؤية “المملكة 2030″ لتنويع مصادر الطاقة المُتاحة في المملكة، لتصبح المملكة رائدة في جميع مجالات الطاقة، على مستوى العالم، كما ظلت رائدة، عالمياً، في صناعة البترول على مدى أكثر من ثمانين عاماً”.

ووقع سمو وزير الطاقة أربع مذكرات تفاهم؛ الأولى حول مشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والثانية مذكرة حول مشروع قطارات خلايا وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)؛ والمذكرة الثالثة حول مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”، والرابعة لمشروع مركبات وحافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

من جانبه، وقع مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد بن موسى الزهراني ثلاث مذكرات تفاهم؛ الأولى حول مشروع تطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين مع شركة نيوم؛ والثانية حول مشروع حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ والثالثة حول مشروع تطبيقات حافلات خلايا وقود الهيدروجين مع شركة البحر الأحمر للتطوير، بينما وقع مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد بن عبدالرحمن البراهيم، مذكرة تفاهم لمشروع تطبيقات النقل بتقنية وقود الهيدروجين مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية.