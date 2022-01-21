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5591 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      21 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 5591 إصابة مؤكدة، وتعافي 5238 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 540 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 638327 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 584050 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8914 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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