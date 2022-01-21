5591 إصابة جديدة بكورونا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمّنت تسجيل 5591 إصابة مؤكدة، وتعافي 5238 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 540 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 638327 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 584050 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8914 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).