في دوري المحترفين.. نيران صديقة تهدي النصر نقاط التعاون.. والوصافة

جدة – هلال سلمان
تصوير- عبدالله الفهيدي
انتزع فريق النصر المركز الثاني في جدول الترتيب، بعد فوزه الصعب على مضيفه التعاون بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة.
سيطر النصر على أغلب فترات الشوط الأول، وحاول تهديد مرمى التعاون الذي رد بمرتدات سريعة، وكان صاحب المحاولات الأكثر على مرمى وليد عبدالله، وكانت أخطر فرص النصر عبر تاليسكا الذي سدد خارج المرمى في الدقيقة 27، أما أبرز فرص (السكري) فجاءت من تسديدة تاوامبا التي صدها الحارس (د 34)، ورد النصر برأسية خالد الغنام التي لم يجد أنجوس صعوبة في الإمساك بها قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.
وفي الشوط الثاني استمر الأداء السلبي من الجانبين، وأهدر أنسيلمو فرصة افتتاح التسجيل بعد أن خطف الكرة لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس (د 72).
وسجل عون السلولي مدافع التعاون بالخطأ في مرمى فريقه بعد ركلة حرة (د 80)، ليرفع النصر رصيده إلى 35 ويصعد للمركز الثاني، فيما توقف رصيد التعاون عند 17 نقطة.