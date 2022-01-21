شركة الرياضة السعودية تحصل على الحقوق الحصرية لبث مباريات مونديال الأندية

جدة -البلاد
أعلنت شركة الرياضة السعودية الستار، اليوم الجمعة عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.
وأشارت الشركة السعودية إلى أن بطولة كأس العام للأندية ستشهد مشاركة 7 فرق، هي” الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، والهلال السعودي بطل آسيا 2021، والأهلي من مصر الفائز بدوري أبطال إفريقيا 2020-2021. ومونتيري من المكسيك الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2021. ويشارك أيضاً فريق تشيلسي من انجلترا، والفائز بدوري أبطال أوروبا 2020-2021، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا مرشح أوقيانوسيا. وبالميراس من البرازيل الفائز بكأس ليبرتادوريس 2021.