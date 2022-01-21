الرياضة

شركة الرياضة السعودية تحصل على الحقوق الحصرية لبث مباريات مونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      21 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة -البلاد
أعلنت شركة الرياضة السعودية الستار، اليوم الجمعة عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم للأندية التي تستضيفها أبوظبي في الإمارات، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

وأشارت الشركة السعودية إلى أن بطولة كأس العام للأندية ستشهد مشاركة 7 فرق، هي” الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، والهلال السعودي بطل آسيا 2021، والأهلي من مصر الفائز بدوري أبطال إفريقيا 2020-2021. ومونتيري من المكسيك الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2021. ويشارك أيضاً فريق تشيلسي من انجلترا، والفائز بدوري أبطال أوروبا 2020-2021، وأوكلاند سيتي من نيوزيلندا مرشح أوقيانوسيا. وبالميراس من البرازيل الفائز بكأس ليبرتادوريس 2021.

 

وذكرت الشركة السعودية أنها سوف تنقل المباريات حصريا في المملكة عبر قنوات “SSC” بالإضافة إلى منصة شاهد VIP ضمن الباقة الرياضية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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