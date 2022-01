راتب رونالدو يُسبب أزمة مع مانشستر يونايتد.. ما القصة؟

أشارت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم الجمعة، إلى أن راتب رونالدو قد يتسبب في نشوب أزمة بين النجم البرتغالي (36 عامًا) وناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وقالت “ذا أتلتيك” من مصادرها الخاصة أن راتب رونالدو سيتقلص بنسبة 25% من الموسم المقبل 2022-2023 حال فشل تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.



يبلغ راتب رونالدو في الوقت الحالي مع النادي الإنجليزي نحو نصف مليون يورو أسبوعيًا، بوصفه الأعلى أجرًا من بين نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ”.



وأدرجت إدارة نادي مانشستر يونايتد بندًا سريًا في عقد اللاعب يسمح باقتطاع 25% من راتب رونالدو في كل المواسم التي لا يتأهل خلالها الفريق إلى المسابقة.



يحتل الشياطين الحُمر الترتيب السابع حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 23 جولة من أصل 38، بواقع 35 نقطة متخلفًا عن المركز الرابع بنقطتين فقط.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي، إلى دوري أبطال أوروبا بمقاعد مباشرة، ويبدو أن راتب رونالدو قد يكون حافزًا ليونايتد لحجز أحدهما.



رونالدو كان قد انتقل إلى يونايتد طليعة الموسم الجاري 2021-2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في فترة ثانية مع النادي بعد فترة أولى بين عامي 2003 و2009.

There is still a long road ahead and nothing is impossible when you play for Man. United. We will keep chasing our goals until the end! 👊🏽 pic.twitter.com/FZEuoDqBVa

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 28, 2021