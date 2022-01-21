الاتحاد يصعق الفيصلي ويعزز صدارته للدوري

جدة- محمود العوضي
تصوير- فيصل صالح
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا قاتلا وثلاث نقاط غالية من الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، بعدما فاز عليه بهدف للا شيء؛ ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليغرد منفردا في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع الهلال.
جاء هدف الاتحاد في الدقيقة 88 عن طريق البرازيلي رومارينهو، بعد ركنية من الجانب الأيمن حولها لاعب الاتحاد بتسديدة في شباك مرمى الفيصلي؛ ليرفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 16 نقطة بالمركز الخامس عشر.