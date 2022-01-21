الرياضة

الاتحاد يصعق الفيصلي ويعزز صدارته للدوري

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      21 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
تصوير- فيصل صالح
اقتنص فريق الاتحاد فوزًا قاتلا وثلاث نقاط غالية من الفيصلي، مساء اليوم الجمعة، بعدما فاز عليه بهدف للا شيء؛ ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ ليغرد منفردا في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر، مع تبقي مباراة مؤجلة له مع الهلال.

جاء هدف الاتحاد في الدقيقة 88 عن طريق البرازيلي رومارينهو، بعد ركنية من الجانب الأيمن حولها لاعب الاتحاد بتسديدة في شباك مرمى الفيصلي؛ ليرفع الاتحاد رصيده إلى 41 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 16 نقطة بالمركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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