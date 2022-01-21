“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات

الرياض – البلاد

أكدت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) أمس (الخميس)، وجود ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021م، مبينة أن هذا الارتفاع يعود إلى التغيرات الحاصلة في القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر؛ إذ تأثر بارتفاع أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.7%، كما أسهم انخفاض أسعار كل من العقارات “التجارية” بنسبة 0.7%, و”الزراعية “بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وبحسب نتائج نشرة تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الرابع عام 2021م، كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع عام 2021م مقارنةً بالربع نفسه من عام 2020م؛ حيث سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%, متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%. ونظراً لثقل القطاع السكني, كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة في مجال العقارات، ويعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنية بهذا المجال, والإسهام في تنميته وتطوره بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتفيد بيانات الرقم القياسي لأسعار العقارات المعنيين والمهتمين بالتحليلات الإحصائية والاقتصادية الخاصة بتحرك أسعار العقارات، كما تسهم في وضع وبناء مجموعة من التنبؤات والتصورات المستقبلية للقطاع العقاري على مدى فترات زمنية مختلفة.