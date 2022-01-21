الأهلي يعود لنتائجه السلبية ويتعادل مع ضمك

متابعة- محمود العوضي
عاد فريق الأهلي من جديد لدوامة نتائجه السلبية وفشل في تحقيق الفوز والعلامة الكاملة أمام مضيفه فريق ضمك، وسقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام فارس الجنوب، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة بأبها في إطار منافسات الجولة الـ 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم المحترف الجزائري هلال سوداني لفريقه ضمك بالهدف الأول في الدقيقة 4 من زمن الشوط الأول. وتمكن المهاجم السوري عمر السومة من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 40 عن طريق ركلة جزاء بنجاح.
وفي الدقيقة 88 قرر مدرب الأهلي هاسي الدفع بالثنائي حسين المقهوي ومحمد مجرشي بدلا من الكاميروني فرانك كوم، والبرازيلي كارلوس إدواردو اللذين شاركا للمرة الأولى مع الأهلي.
أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ضمك عبدالعزيز مجرشي في الدقيقة 83 ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين؛ ليرفع ضمك رصيده إلى 30نقطة في المركز الخامس، فيما وصل رصيد الأهلي إلى 20 نقطة في المركز التاسع.