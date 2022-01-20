وزير الصحة يناقش مبادرات تطوير القطاع الصحي مع رجال الأعمال

الرياض : البلاد

التقى معالي وزير الصحة أ/ فهد الجلاجل ، اليوم الخميس عدد من رجال الأعمال وممثلي المستشفيات الخاصة بالمملكة ؛ حيث ناقش معهم المبادرات التطويرية للقطاع الصحي ، وأستعرض الجهود والخطط التي تنفذها الوزارة لتجويد الخدمات الصحية والارتقاء بمستويات الأداء في المرافق الصحية ، مثمناً معاليه الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله –

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة تعمل على زيادة الإستثمارات الصحية من خلال تسهيل اجراءات ومتطلبات التراخيص الصحية الإستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعتمدة ،كما قامت بإنشاء مركز اتصال قطاع الأعمال وعملت على أتمتة التراخيص الصحية بشكل كامل ، إضافةً إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك تحقيق التكامل الإلكتروني الحكومي.

وتأتي مشاركة القطاع الصحي الخاص

كأحد أهم أهداف التحول الصحي ، كما سيكون للتحول الصحي أثر مهم بإذن الله في تطوير القطاعات الصحية حيث يجري إعادة ترتيب النظام الصحي بالكامل بالمملكة سواءً الحكومي أو الخاص.

وقد أسهم القطاع الصحي الخاص بشكل فاعل خلال جائحة كورونا حيث قام بتنفيذ العديد من المبادرات النوعية ورفد جهود القطاع الصحي الحكومي في التخفيف من آثار الجائحة والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 ، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة العامة لشراء الخدمة بوزارة الصحة بتعزيز التكامل مع القطاع الصحي الخاص

بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية الطبية للمواطنين، حيث يتم حوكمة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من قبل مستشفيات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، للمرضى من المواطنين المستحقين للرعاية الصحية المجانية ، في الحالات الطارئة، والرعاية الصحية طويلة الأجل، وإعادة التأهيل، ووفقاً للمعايير العالمية .