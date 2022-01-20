دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ العقيلي

جازان ـ البلاد

تعقد دارة الملك عبدالعزيز اليوم ، الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي “من أعلام المملكة العربية السعودية”، حول حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي -رحمه الله-، بحضور معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني, وذلك بمسرح جامعة جازان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسيرة المؤرخ العقيلي ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة من خلال التاريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة من خلال العديد أوراق العمل التي يقدمها كل من: الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد الشافعي، والدكتور علي عريشي، إضافة لمعرض عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.