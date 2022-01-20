تقدير دولي للجهود السعودية الإنسانية في العالم

الرياض – البلاد

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اتفاقيتي تعاون مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة بشأن اليمن بقيمة 20 مليون دولار أمريكي, حيث وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو.

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تأمين وتوزيع المساعدات الايوائية والمواد غير الغذائية وتقديمها للنازحين في محافظات مأرب وتعز والحديدة، يستفيد منها ما يقارب 82.320 فردًا من الأسر النازحة داخليًا في اليمن و20.580 فردًا من المجتمع اليمني المضيف للنازحين بإجمالي 102.900 فرد، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.

وأكد الدكتور الربيعة أن الاتفاقيتين ستساعدان مئات الآلاف من اليمنيين المحرومين من السكن والمأوى والغذاء، كما ستسهمان في تقليل آثار الانتهاكات الإنسانية التي يتعرضون لها من قبل مليشيا الحوثي، مهيباً بالمنظمة بالوقوف بحزم وقوة أمام تلك المليشيا وانتهاكاتها الجسيمة ضد اللاجئين والنازحين.

من جهته أكد مدير عام المنظمة أنطونيو فيتورينو أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تعكس التعاون الإستراتيجي ، مضيفًا أنه منذ عام 2019 م تلقت المنظمة الدولية للهجرة في اليمن دعمًا من مركز الملك سلمان للإغاثة يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي الذي أسهم بشكل كبير في تقليل العواقب الوخيمة للوضع في اليمن ، مبديا تأييده لما قاله المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة برفض أي نوع من استهداف واستخدام النازحين أو المهاجرين أو اللاجئين لأي أغراض. وثمن المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة الشراكة التي تجمع بين المنظمة ومركز الملك سلمان للإغاثة، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على ما تقوم به من دعم لجهود المنظمة في اليمن.

عمل الإنساني مميز

من جهة ثانية التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز، بالمبعوث النرويجي الخاص لليمن كجيرستي ترومسدال، يرافقه سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول. وناقش الجانبان الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها.

واستعرض المهندس البيز ما يقدمه المركز من مشروعات وبرامج إغاثية وإنسانية لليمن وصلت إلى 647 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا بقيمة 3 مليارات و 928 مليونًا و 198 ألف دولار أمريكي شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء ، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين والعمل الإنساني في اليمن. من جانبها أبدت ترومسدال إعجابها بالعمل الإنساني المميز الذي تنهض به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في اليمن وبقية دول العالم.