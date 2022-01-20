المحليات

تعزيز التعاون البرلماني مع المجر

صحيفة البلادaccess_time17 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      20 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، اجتماعاً، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد البرلمان المجري إلى المملكة حالياً، وبحضور سفير جمهورية المجر لدى المملكة السيد بالاش شلماسي.

وأكد الخليوي أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المجر، في شتى المجالات لاسيما التعاون والعمل البرلماني المشترك بين لجنتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان المجري وتفعيل دورهما فيما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في النواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، كما بحث الجانبان سبل دعم العلاقات البرلمانية بما يفتح آفاق أوسع للتعاون مستقبلاً.
وسيجري وفد البرلمان المجري عدداً من اللقاءات في إطار برنامج زيارته للمملكة؛ بهدف تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة والمجر.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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