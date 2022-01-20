تعزيز التعاون البرلماني مع المجر

الرياض- البلاد

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح بن منيع الخليوي، اجتماعاً، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد البرلمان المجري إلى المملكة حالياً، وبحضور سفير جمهورية المجر لدى المملكة السيد بالاش شلماسي.

وأكد الخليوي أهمية تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المجر، في شتى المجالات لاسيما التعاون والعمل البرلماني المشترك بين لجنتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان المجري وتفعيل دورهما فيما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في النواحي الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، كما بحث الجانبان سبل دعم العلاقات البرلمانية بما يفتح آفاق أوسع للتعاون مستقبلاً.

وسيجري وفد البرلمان المجري عدداً من اللقاءات في إطار برنامج زيارته للمملكة؛ بهدف تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة والمجر.