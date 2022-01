برشلونة يطالب عثمان ديمبيلي بالرحيل.. ماذا حدث؟

طالب برشلونة الإسباني لاعبه عثمان ديمبيلي بضرورة الرحيل قبل نهاية شهر يناير الحالي، بحسب ما صرّح به المدير الرياضي للنادي، ماتيو أليماني.

وقال أليماني بحسب ما نشرته يومية “سبورت” الإسبانية اليوم الخميس: “لقد رفض اللاعب عروض التجديد، لذلك يجب أن يرحل بسرعة عن النادي”.

يضيف أليماني: “نتفاوض مع عثمان ديمبيلي ووكيله منذ 5 أشهر لتجديد عقده، وقدمنا عروضًا عديدة ومختلفة وفعلنا ما يكفي، الآن يجب عليه الرحيل”.

ينتهي عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي البالغ 25 عامًا، مع برشلونة بانقضاء الموسم الحالي 2021-2022 ويرفض اللاعب التجديد بحسب تصريحات أليماني.

فيما قرر مدرب البارسا تشافي هيرنانديز عدم استدعاء عثمان ديمبيلي إلى قائمة لاعبيه المشاركة سهرة اليوم الخميس في مباراة كأس إسبانيا ضد أتلتيك بيلباو.

وانتقل ديمبيلي إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة فاقت 140 مليون يورو، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول.

خاض ديمبيلي 129 مبارارة بقميص برشلونة وفي المقابل غاب عن 102 مباراة ما يعكس مدى ضرر الإصابات التي تعرض لها خلال فترته مع النادي الكاتالوني.

