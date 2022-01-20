انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج “صناع الأفلام”

جدة – خالد بن مرضاح

أطلقت هيئة الأفلام المرحلة الثالثة من برنامج «صُنّاع الأفلام»، عبر برنامج تدريبي شامل سيُقام حضوريًا في عدة مناطق بالمملكة، متضمنًا ورش عمل في مختلف تخصصات صناعة الأفلام، بالتعاون مع مدربين أكفاء وخبراء من حول العالم.

ويشتمل البرنامج على 20 ورشة عمل ودورة تدريبية متنوعة، إلى جانب 6 برامج ماستر كلاس، مُستهدفًا الوصول إلى أكبر عدد من صُنّاع الأفلام المحليين، من خلال تدريب ما لا يقل عن 1,000 متدرب ومتدربة سعوديين من فئات تشمل المحترفين، والمهتمين الممارسين لصناعة الأفلام، والمبتدئين أو الهواة، بالإضافة إلى الجمهور العام من المهتمين في التعرف على صناعة الأفلام.

يذكر أن هيئة الأفلام قد أطلقت برنامج «صُنّاع الأفلام» ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة «أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030» وبدعمٍ من وزارة الثقافة، ومرّ البرنامج بمرحلتين سابقة شهدتا مشاركة العديد من المواهب المحلية الذين تلقوا تدريبًا مكثف في منهجٍ علمي يغطي كافة مجالات صناعة الأفلام، وذلك بهدف تأهيل الكوادر المحلية المتخصصة في صناعة الأفلام وتزويدها بالمعرفة الصحيحة وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

يذكر أن الهيئة حددت استراتيجية تتمثل في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة الأفلام في قلب الشرق الأوسط ، فيما نصت رسالتها على بناء وتنمية قطاع أفلام سعودي إبداعي وتعزيز قدراته على مستوى الأسواق المحلية والدولية ، وذلك بالارتكاز على ستة ركائز استراتيجية هي: تطوير المواهب، والبنية التحتية، والإنتاج المحلي في المملكة، والإنتاج الدولي في المملكة، والإطار التنظيمي، وتوزيع الأفلام وعرضها، لتخرج الاستراتيجية بستة أهدافٍ استراتيجية مقترنة بالركائز، وهي: ضمان وصول قطاع الأفلام في المملكة إلى المواهب المؤهلة بتكلفة تنافسية، وضمان حصول قطاع الأفلام السعودي على المرافق والخدمات المناسبة وبتكلفة تنافسية، وتحفيز الإنتاج المحلي للأفلام في المملكة.