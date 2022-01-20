العراق.. المحكمة تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان

بغداد – البلاد

أجلت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس (الأربعاء)، البت بدعوى الطعن في الجلسة الأولى لمجلس النواب إلى الأسبوع القادم. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة قررت تأجيل البت بالدعوى إلى 25 يناير الجاري، مبينة أن “المحكمة الاتحادية دونت إفادات المدعين حول الطعن في جلسة البرلمان الأولى”.

وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له. ويعيش العراق حالياً وسط توترات سياسية وأمنية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي وسط اعتراض الفصائل المسلحة الموالية لإيران على النتائج، ومحاولتها المستمرة لزعزعة استقرار العراق.

وتصدرت الكتلة الصدرية تلك الانتخابات بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31. ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية بخلاف الدورات السابقة التي شهدت تشكيل حكومات توافقية بين جميع الفائزين بالانتخابات.