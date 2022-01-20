أمير المنطقة الشرقية يفتتح مبنى أمانة حفر الباطن

حفر الباطن : البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبنى أمانة حفر الباطن الجديد الواقع جنوب شرق المحافظة، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وعند وصول سمو أمير المنطقة الشرقية كان في استقباله أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف بن حمدان العتيبي ووكلاء ومنسوبيّ الأمانة.

عقب ذلك شاهد سموه عرضاً مرئياً قصيراً عن المشاريع التنموية والاستثمارية التي أُنجز تنفيذها مؤخراً، والتي ما زالت قيد التنفيذ وما سيتم تنفيذه في الفترات القريبة المقبلة.

وأكّد سموه على دور أمانة محافظة حفر الباطن في تنمية المحافظة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وتجويد حياة سكان المحافظة تماشياً مع توجيهات القيادة “حفظها الله” وتحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .