أحد أشهر فناني العالم يشدو على مسرح مرايا بالعلا

العلا- ياسر بن يوسف

يعود أندريا بوتشيلي، أحد أشهر فناني العالم، إلى مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية لإبهار الجماهير في قاعة مرايا المبهرة.

يعد بوتشيلي أحد أكثر الفنانين شهرة في العالم، حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة مسجلة له في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يقدم عرضاً يوم غد ضمن احتفالات شتاء طنطورة. وستكون هذه رابع زيارة له للمدينة التاريخية. وسيتمكن المعجبون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر للحفل الذي تم بيع جميع تذاكره بالفعل، من مشاهدة الحفلة الموسيقية مباشرة وبالمجان عبر قناة لحظات العلا على اليوتيوب.

وهذه فرصة للزوار من جميع أنحاء العالم لرؤية الرجل الذي يعتبره الكثيرون موهبة لا تتكرر إلا مرة في كل جيل. ويعرف الفنان الإيطالي المرموق بتقديمه الموسيقى الكلاسيكية للجمهور العصري، والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة أن اسمه ظهر في مخططات البوب ​​الدولية. وفي عام 1998 شارك مع سيلين ديون في أغنية “The Prayer” التي ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Quest for Camelot وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار.

وبعد عام من ذلك تم ترشيحه لأفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي. وخلال زيارته السابقة للمملكة في أبريل 2021، قدم بوتشيللي أداءً مبهراً سيخلد في أذهان الجماهير إلى الأبد. وأقيم الحفل الأخير في موقع التراث العالمي لليونسكو بالحِجر، وشارك المايسترو المسرح مع ابنه ماتيو وابنته فيرجينيا البالغة من العمر 9 سنوات، وغنى الأب وابنته أغنية “هاليللويا” للجمهور الغفير.