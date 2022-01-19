30.9 مليار دولار إنفاق متوقع على الاتصالات وتقنية المعلومات

جدة – خاص

برعاية من مايكروسوفت العربية أصدرت شركة البيانات الدولية (IDC) المزود العالمي الأول للدراسات والأبحاث والخدمات الاستشارية والمؤتمرات الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات وأسواق التكنولوجيا، أحدث تقرير لها حمل عنوان “نحو تحقيق تطلعات المملكة العربية السعودية الرقمية: رحلة التحول الوطني”.

وعن حالة التحول الرقمي في السعودية، قدرت (IDC) أن الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيتجاوز 30.9 مليار دولار، نصيب القطاع الحكومي منها 3 مليارات دولار، خاصة أن الخطط الحكومية تستهدف زيادة استثماراتها في الاقتصاد الرقمي للوفاء بالتزاماتها نحو تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى، وقد أثمرت هذه الجهود على وضع المملكة بين الدول الرائدة عالميًا من حيث توفير خدمات الاتصال عبر الألياف البصرية ونشر تقنيات الجيل الخامس، وتهيئة الانتقال السلس لشبكات الهاتف المحمول إلى الجيل التالي.

وتوقع التقرير أن ينتعش إنفاق قطاع الأعمال على الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الأعوام القادمة وحتى نهاية 2025 من خلال زيادة الاعتماد على الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

وصرح حمزة نقشبندي، المدير الإقليمي لشركة آي. دي. سي. (IDC) في المملكة العربية السعودية والبحرين: “عملت الحكومة السعودية بشكل مطرد على زيادة تركيزها في التحول الرقمي على مدى الأعوام الأخيرة، مما مكّن من وضعها في موقع جيد لمرحلة التعافي من تبعات الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية”.

من جهته أكد المهندس ثامر الحربي، رئيس شركة مايكروسوفت العربية، أن التحول الرقمي، يُعد فعليًا أحد المكونات الرئيسية المُتقدمة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني؛ إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز مركزها العالمي بين الحكومات الرقمية.