مكاتب سعودية دولية لتحفيز وجذب الاستثمارات

الرياض- البلاد

قالت وزارة الاستثمار السعودية، إنها توسعت دولياً خلال عامي 2019 و2021، ضمن مستهدفاتها لإنشاء 11 مكتباً دولياً حول العالم.

وأضافت الوزارة في تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي” الذي تنشره الوزارة بشكل ربع سنوي، إنها افتتحت 6 مكاتب حالياً في واشنطن ولندن وبكين وسنغافورة وطوكيو وباريس.

وأوضحت الوزارة، أن منصة “استثمر في السعودية” هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في السعودية، وحظيت منذ إطلاقها بحضور وانتشار دولي وإقليمي ومحلي واسع النطاق من خلال المشاركة في أهم وأبرز المؤتمرات والفعاليات.

وقالت الوزارة، إنها أطلقت بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية تأسيس أعماله والحصول على الرخصة الاستثمارية من خارج المملكة.

وكانت الوزارة قد كشفت في التقرير عن إتمام 25 صفقة استثمارية في الربع الأخير من 2021 باستثمارات قاربت 18 مليار ريال، ووفرت 8 آلاف فرصة عمل.

وبهذه الأرقام بلغ إجمالي الصفقات في 2021 نحو 112 صفقة باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال.

ومنحت وزارة الاستثمار في الربع الرابع 2056 رخصة استثمارية بارتفاع بنحو 4 أضعاف عن عدد الرخص التي منحتها في نفس الفترة من العام 2020.

واوضحت الوزارة أن هناك ارتفاع متزايد وإقبال من قبل المستثمرين الجدد للاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى رغبة المستثمرين الحاليين بتوسيع استثماراتهم القائمة.

وحول توزيع الصفقات في الربع الرابع من العام 2021، كان قطاع ريادة الأعمال والابتكار له النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين حيث تم إغلاق 11 صفقة من أصل 25 صفقة في الربع الرابع من العام 2021، يليه قطاع التعليم والتدريب بنحو 5 صفقات، ثم قطاع التعدين والمعادن بنحو 3 صفقات، وجاء قطاع العقارات في المرتبة الرابعة بعدد صفقتين، وتوزعت باقي الصفقات على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والصناعة التحويلية.

وحول توزيع الصفقات وفقا للدول خلال الربع الرابع من العام 2021، يتضح أن أكثر الدول استثمارا في المملكة هي الامارات العربية المتحدة بنحو 5 صفقات، وتليها بريطانيا بنحو 4 صفقات، ومن ثم تأتي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية وجزر الكايمان بنحو 3 صفقات، وبالتالي فإن ترتيب الصفقات حسب الدول خلال العام 2021 يشير إلى أن أكثر الدول استثمارات في المملكة هي الامارات العربية المتحدة والصين ومصر والمملكة المتحدة بإجمالي 47 صفقة بما يعادل 42% من إجمالي صفقات العام 2021.