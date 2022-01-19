فيتامينات ومغذيات لتعزيز نمو الشعر

ينظر الكثير من الناس إلى الشعر الصحي على أنه علامة على الصحة أو الجمال

مثل أي جزء آخر من جسمك ، يحتاج الشعر إلى مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية حتى يكون صحيًا ونموًا

1. فيتامين أ

تحتاج جميع الخلايا إلى فيتامين أ للنمو. وهذا يشمل الشعر ، وهو النسيج الأسرع نموًا في جسم الإنسان.

يساعد فيتامين أ أيضًا الغدد الجلدية على تكوين مادة دهنية تسمى الزهم

يرطب الزهم فروة الرأس ويساعد في الحفاظ على صحة الشعر .

قد تؤدي النظم الغذائية التي تفتقر إلى فيتامين أ إلى العديد من المشكلات ، بما في ذلك تساقط الشعر .

في حين أنه من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين أ ، فأنت لا تريد الكثير. تشير الدراسات إلى أن تناول الكثير من فيتامين أ يمكن أن يساهم أيضًا في تساقط الشعر.

تحتوي البطاطا الحلوة والجزر والقرع والسبانخ واللفت على نسبة عالية من البيتا كاروتين ، والذي يتحول إلى فيتامين أ.

يمكن أيضًا العثور على فيتامين أ في المنتجات الحيوانية مثل الحليب والبيض والزبادي. يعتبر زيت كبد الحوت مصدرًا جيدًا بشكل خاص.

2. فيتامينات ب

أحد الفيتامينات المعروفة لنمو الشعر هو فيتامين ب الذي يسمى البيوتين

تربط الدراسات بين نقص البيوتين وتساقط الشعر عند البشر.

على الرغم من استخدام البيوتين كعلاج بديل لتساقط الشعر ، فإن أولئك الذين يعانون من نقص لديهم أفضل النتائج

ومع ذلك ، فإن النقص نادر جدًا لأنه يحدث بشكل طبيعي في مجموعة واسعة من الأطعمة

هناك أيضًا نقص في البيانات حول ما إذا كان البيوتين فعالًا لنمو الشعر لدى الأفراد الأصحاء.

تساعد فيتامينات ب الأخرى على تكوين خلايا الدم الحمراء ، والتي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر

هذه العمليات مهمة لنمو الشعر.

يمكنك الحصول على فيتامينات ب من العديد من الأطعمة ، بما في ذلك:

كل الحبوب

اللوز

اللحم

السمك

المأكولات البحرية

خضروات ذات اوراق داكنة

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأطعمة الحيوانية هي المصادر الجيدة الوحيدة لفيتامين ب 12

لذلك إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا ، ففكر في تناول مكمل غذائي.

3. فيتامين سي

يمكن أن يؤدي تلف الجذور الحرة إلى منع نمو شعرك والتسبب في تقدمه في السن

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة .

بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج جسمك إلى فيتامين سي لتكوين بروتين يعرف باسم الكولاجين – وهو جزء مهم من بنية الشعر.

كما يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاص الحديد ، وهو معدن ضروري لنمو الشعر.

تعتبر الفراولة والفلفل والجوافة والحمضيات مصادر جيدة لفيتامين سي.

4. فيتامين د

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بالثعلبة ، وهو مصطلح تقني لتساقط الشعر .

يُعتقد أن فيتامين د يلعب دورًا في إنتاج الشعر ، لكن معظم الأبحاث تركز على مستقبلات فيتامين د

الدور الفعلي لفيتامين د في نمو الشعر غير معروف.

ومع ذلك ، فإن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د

قد يكون من الجيد زيادة تناولك لفيتامين د.

ينتج جسمك فيتامين د من خلال الاتصال المباشر بأشعة الشمس

تشمل المصادر الغذائية الجيدة لفيتامين د:

سمك سمين

زيت كبد سمك القد

بعض الفطر

الأطعمة المدعمة

5. فيتامين هـ

على غرار فيتامين سي ، يعتبر فيتامين إي أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع الإجهاد التأكسدي.

في إحدى الدراسات ، شهد الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر زيادة بنسبة 34.5٪ في نمو الشعر بعد تناول مكمل فيتامين E لمدة 8 أشهر

حصلت مجموعة الدواء الوهمي على زيادة بنسبة 0.1 ٪ فقط.

بذور عباد الشمس واللوز والسبانخ والأفوكادو كلها مصادر جيدة لفيتامين هـ.

6. الحديد

يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى خلاياك وهذا يجعله معدنًا مهمًا للعديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك نمو الشعر.

نقص الحديد ، الذي يسبب فقر الدم ، هو سبب رئيسي لتساقط الشعر إنه شائع بشكل خاص عند النساء

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد البطلينوس والمحار والبيض واللحوم الحمراء والسبانخ والعدس.

7. الزنك

يلعب الزنك دورًا مهمًا في نمو أنسجة الشعر وإصلاحها. كما أنه يساعد في الحفاظ على عمل الغدد الدهنية حول البصيلات بشكل صحيح.

يعتبر تساقط الشعر من الأعراض الشائعة لنقص الزنك

تشير الدراسات إلى أن حل نقص الزنك بالمكملات قد يقلل من تساقط الشعر المرتبط بالنقص.

ومع ذلك ، هناك بعض التقارير القصصية التي تفيد بأن تناول جرعة عالية جدًا يمكن أن يساهم أيضًا في تساقط الشعر.

لهذا السبب ، قد يكون من الأفضل الحصول على الزنك من الأطعمة الكاملة

تشمل الأطعمة الغنية بالزنك المحار ولحم البقر والسبانخ وجنين القمح وبذور اليقطين والعدس.

8. البروتين

يتكون الشعر بالكامل تقريبًا من البروتين استهلاك ما يكفي مهم لنمو الشعر.

تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن نقص البروتين قد يقلل من نمو الشعر وقد يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر .