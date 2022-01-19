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 فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك يناقش خططه المستقبلية

صحيفة البلادaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      19 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبوك : سعود الجهني

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك ، بمقر مركز الاحتفالات والمؤتمرات الخاص بأمانة المنطقة أمس ، اجتماعه الثاني برئاسة مدير الفرع إبراهيم بن محمود المسلماني ، وحضور أكثر من 30 عضواً .

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمدير الفرع أكد فيها اعتزازه وتقديره للجهود المشهودة والمميزة التي يقوم بها الإعلاميين بالمنطقة في إبراز الصورة الحقيقة لما تقوم به الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات لأهالي تبوك وزائريها والمقيمين فيها ، مستعرضاً آلية وعمل الهيئة ودورها في خدمة الإعلام والإعلاميين .

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ونوه ” المسلماني ” بحرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، لكل ما من شأنه النهوض بكافة القطاعات ، وتعزيز وتفعيل دورها ، لافتاً الانتباه إلى أن العمل لا يزال مستمراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى المقترحات والتوصيات التي تسهم في جودة عمل الفرع وتطوير ما يتعلق بأعماله .

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بعد ذلك ألقى نائب مدير فرع الهيئة ناعم بن عبدالله الشهري كلمه أكد فيها على الدور المناط باللجان العاملة في الفرع ، وكيفية تفعيل أعمالها وبرامجها ، متيحاً المجال لرؤساء اللجان في استعراض خططهم المستقبلية ، وفي مقدمتها أعمال وأنشطة الصالون الإعلامي ، بعدها جرى توزيع المهام بين أعضاء الفرع الذي سيبدأ في تفعيل دوره في غضون الأيام القليلة القادمة .

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 وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش للأعضاء ، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم التي أثرت الاجتماع بكل ما من شأنه ، توحيد الجهود وضمان تحقيق مستهدفات الفرع والمنضمين لعضويته .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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