طريقة عمل كرات زبدة الفول السوداني بالمكسرات والشوكولاتة والتمر

وصفة مميزة غنية بالعناصر الهامة

المقادير اللازمة

كوب تمر

كوب زبدة فول سوداني

كوب جوز

كوب لوز

ملاعق كبيرة كاكاو 3

فانيليا

كوب من رقائق الشوكولاتة المذوبة

طريقة العمل

اخرجي بذور التمر

ثم ضعيه في ماء ساخن

اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج

صفي التمر وضعيه في آلة التقطيع

أضيفي الجوز واللوز واستمري في الطحن

عندما يختلط كل شيء قليلاً أضيفي الكاكاو

أخيرًا أضيفي مستخلص الفانيليا والشوكولاتة المذوبة

بعد مزج الخليط خذي قطعة صغيرة في يدك وافتحيها قليلاً

أضيفي زبدة الفول السوداني بملعقة صغيرة ولفيها بيديك

ترش بالكاكاو أو مسحوق الفستق ويقدم

يمكنك تخزينه في وعاء مغلق في الثلاجة لمدة أسبوع إلى أسبوعين أو في الثلاجة لمدة 3 أشهر