المرأه صحة و عافية

طريقة عمل كرات زبدة الفول السوداني بالمكسرات والشوكولاتة والتمر

نيفين عباسaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      19 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة غنية بالعناصر الهامة

المقادير اللازمة

كوب تمر
كوب زبدة فول سوداني
كوب جوز
كوب لوز
ملاعق كبيرة كاكاو 3
فانيليا
كوب من رقائق الشوكولاتة المذوبة

طريقة العمل

اخرجي بذور التمر
ثم ضعيه في ماء ساخن
اتركيها لمدة 10 دقائق حتى تنضج
صفي التمر وضعيه في آلة التقطيع
أضيفي الجوز واللوز واستمري في الطحن
عندما يختلط كل شيء قليلاً أضيفي الكاكاو
أخيرًا أضيفي مستخلص الفانيليا والشوكولاتة المذوبة
بعد مزج الخليط خذي قطعة صغيرة في يدك وافتحيها قليلاً
أضيفي زبدة الفول السوداني بملعقة صغيرة ولفيها بيديك
ترش بالكاكاو أو مسحوق الفستق ويقدم
يمكنك تخزينه في وعاء مغلق في الثلاجة لمدة أسبوع إلى أسبوعين أو في الثلاجة لمدة 3 أشهر

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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