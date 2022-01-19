طريقة عمل أرز باللبن بالمستكة

لمحبيّ الأرز باللبن وصفة مميزة مع نكهة المستكة

المقادير اللازمة

8 أكواب من الحليب

كوب من الأرز

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز

ملعقة كبيرة من نشا

كوب من السكر

رشة من المستكة المطحونة

قرفة وفستق للتزيين

طريقة العمل

اغسلي الأرز وصفيه

أضيفي 2.5 كوب من الحليب والأرز إلى قدر

يطهى على نار خفيفة حتى يصبح الأرز طريًا

أضيفي الحليب المتبقي إلى القدر

اخلطي النشا ودقيق الأرز والسكر والمستكة

نضيف الأرز المسلوق إلى هذا الخليط

يطهى مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف

قسمي الأرز إلى طواجن

ضعي الأرز الخاص على صينية خبز

ضعي القليل من الماء في القاع

اخبزيه في فرن محمى على حرارة 180 درجة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

يخرج ويزين ويقدم