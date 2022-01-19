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طريقة عمل أرز باللبن بالمستكة

نيفين عباسaccess_time16 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      19 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبيّ الأرز باللبن وصفة مميزة مع نكهة المستكة

المقادير اللازمة

8 أكواب من الحليب
كوب من الأرز
ملعقة كبيرة من دقيق الأرز
ملعقة كبيرة من نشا
كوب من السكر
رشة من المستكة المطحونة
قرفة وفستق للتزيين

طريقة العمل

اغسلي الأرز وصفيه
أضيفي 2.5 كوب من الحليب والأرز إلى قدر
يطهى على نار خفيفة حتى يصبح الأرز طريًا
أضيفي الحليب المتبقي إلى القدر
اخلطي النشا ودقيق الأرز والسكر والمستكة
نضيف الأرز المسلوق إلى هذا الخليط
يطهى مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف
قسمي الأرز إلى طواجن
ضعي الأرز الخاص على صينية خبز
ضعي القليل من الماء في القاع
اخبزيه في فرن محمى على حرارة 180 درجة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً
يخرج ويزين ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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